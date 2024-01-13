بايدن: لسنا في حرب بالوكالة مع إيران وطهران لا تريد صراعا معنا

نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون الولايات المتحدة في حرب بالوكالة مع إيران، رداً على سؤال بهذا الشأن، وأضاف: "إيران لا تريد حرباً معنا".

ووصف بايدن الضربات الأمريكية على اليمن الجمعة، بأنها ناجحة، وأضاف: "لا أظن أن هناك أي ضحايا مدنيين، وهذا سبب آخر لكونها ناجحة".

جاءت تلك التصريحات في معرض رده على أسئلة للصحفيين خلال جولة في ولاية بنسلفانيا.

ووصف جماعة الحوثي بأنها تنظيم إرهابي، في أعقاب الضربات التي شنتها قوات أمريكية وبريطانية على مواقع تابعة للجماعة في اليمن، فجر الجمعة.

وردًا على سؤال خلال جولة في ولاية بنسلفانيا، بشأن ما إذا كان عازماً على وصف جماعة "الحوثي"، بأنها جماعة إرهابية، قال بايدن: "أظن أنهم كذلك".

ويذكر أن الولايات المتحدة أزالت جماعة الحوثي عن تصنيف الجماعات الإرهابية في فبراير 2021.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة سوف ترد على الحوثيين، إذا ما واصلوا "سلوكهم المثير للغضب".