ممدوح غراب: تهيئة المناخ للاستثمار أدى لزيادة عدد المصانع بمحافظة الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان للمرأه في المحافظة دور مهم وكبير للغاية وان عملها الميداني جيد جدا.

واضاف ممدوح غراب خلال حواره مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي مصطفى بكري، انه تم حل المشكلات التي كانت متواجدة بالمنطقة الصناعية حيث انها كانت منطقة عشوائية بها 1450 مصنع.

وتابع محافظ الشرقية قائلا: حل مشكلات المنطقة الصناعية تم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

زيادة عدد المصانع

وقال محافظ الشرقية ان المنطقة الصناعية كانت تعاني من مشكلات مثل عدم تواجد الصرف الصحي وعدم توافر الكهرباء وتم حل تلك المشاكل.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب انه يتم تهيئة المناخ العام بالمحافظة للاستثمار والذي نتج عنه زيادة في عدد المصانع بالمحافظة.