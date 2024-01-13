تقديم الخدمات الطبية لـ65 ألف منتفع بالتأمين الصحي في الوادي الجديد

أعلنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ65 الف منتفع بالعيادات الطبية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة.

وأكدت الدكتور زينب عبد الباري، مدير عام التأمين الصحي بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه، اليوم السبت، أنه خلال عام 2023 فقط جرى تقديم الخدمة إلى 34 الف منتفع في العيادات المسائية مقابل 31 الف في العيادات الصباحية وهو ما يدل على زيادة الإقبال على العيادات المسائية والتي يبدأ عملها في منطقة الوادي الجديد يوميا من الساعة 5 – 8 مساءا.



وأضافت زينب، أن منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد نجحت بعد تنفيذ قرار فصلها عن منطقة وسط الصعيد في تغطية كافة مراكز المحافظة الخمسة ( الخارجة – الداخلة – بلاط – الفرافرة – باريس) وعندما بدأنا منذ عام بعد قرار الفصل العمل في عيادات مركزي الخارجة والداخلة فقط بينما الآن جرت تغطية كافة مراكز المحافظة الخمسة بعيادات التأمين الصحي بل نجحت المنطقة في فتح عيادات مسائية للمنتفعين خاصة وأن الظروف المناخية للمحافظة مرتفعة الحرارة على مدار أشهر العام مما زاد عدد المنتفعين في الفترة المسائية بشكل كبير.

ولفتت إلى، أنه بلغ عدد المنتفعين من التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد 168 الف مواطنا من إجمالي 273 الف نسمة عدد سكان المحافظة حسب آخر الإحصائيات الرسمية، وتضم التغطية الطبية للتأمين الصحي بالوادي الجديد شرائح كل من طلاب المدارس والموظفين والمحالين للمعاش والأرامل والمرأة المعيلة.