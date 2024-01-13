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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لقطات من تفقد وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر معبر رفح|شاهد

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

عرضت قناة «إكسترا نيوز» لقطات من استقبال الهلال الأحمر المصري وفدًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وضم الوفد رؤساء وممثلين من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما تفقد معبر رفح البري وجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحضيرات مركز الإمداد الغذائي اليومي للإغاثة في الشيخ زويد.

 وزار الوفد مركز الخدمات اللوجستية في مدينة العريش، حيث تعرف الوفد على نظام إدارة العمل من خلال غرفة العمليات الميدانية ومراحل استقبال المساعدات وتجهيزها وتحميلها على الشاحنات والمخازن، ونظام تخزين الأصناف وحفظها وتكويدها ونظام تجميع البيانات أيضًا.

يُشار إلى الهلال الأحمر المصري أكد أن مصر ترسل ما يقارب الـ100 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميًا، حيث قدمت مصر مساعدات لقطاع غزة تزيد لـ٣ أضعاف ما قدمته الدول العربية والصديقة.

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