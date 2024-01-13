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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي «دكتور» يقدم روشتة العلاج ويجب احترامها| فيديو

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال علاء علي الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي، بمثابة دكتور يقدم روشتة، وقد لا تتناسب معك، ولكن يجب احترامها، في ظل عجز الميزان التجاري.

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كريستالينا جورجيفا: صندوق النقد الدولي شريك قوي لمصر في الأوقات الصعبة

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سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة عن زيارة صندوق النقد الدولي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامجها "الخلاصة" المذاع، على قناة "المحور"، أن الموازنة السابقة تضمنت 2.4 تريلون جنيه فوائد وأقساط ديون، وهو ما يمثل 55% من استخدامات الموازنة تذهب لأقساط الديون والفوائد وهذا يؤثر كثيرًا على الموازنة ، فقد كان من الممكن استخدامه في استخدامات أخرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن: "برنامج الطروحات هو روشتة العلاج للمرض الاقتصادي في مصر".

وعلى جانب آخر، أشاد بالتوجيهات الرئاسية، الأخيرة، والتي تضمنت الاهتمام بالطبقات التي بحاجة للدعم، ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة المنح للأفراد المستحقة، وأصحاب الدخول الضعيفة والعمالة غير المنتظمة، وزيادة الدعم والاستثمار والتنمية والصناعة، وتنويع الإيرادات.

 

صندوق النقد الدولى الإعلامية هبة جلال أقساط الديون الاستثمار والتنمية الخبير الاقتصادي التوجيهات الرئاسية الأوقات الصعبة الدولار

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