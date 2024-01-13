خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي «دكتور» يقدم روشتة العلاج ويجب احترامها| فيديو

قال علاء علي الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي، بمثابة دكتور يقدم روشتة، وقد لا تتناسب معك، ولكن يجب احترامها، في ظل عجز الميزان التجاري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامجها "الخلاصة" المذاع، على قناة "المحور"، أن الموازنة السابقة تضمنت 2.4 تريلون جنيه فوائد وأقساط ديون، وهو ما يمثل 55% من استخدامات الموازنة تذهب لأقساط الديون والفوائد وهذا يؤثر كثيرًا على الموازنة ، فقد كان من الممكن استخدامه في استخدامات أخرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن: "برنامج الطروحات هو روشتة العلاج للمرض الاقتصادي في مصر".

وعلى جانب آخر، أشاد بالتوجيهات الرئاسية، الأخيرة، والتي تضمنت الاهتمام بالطبقات التي بحاجة للدعم، ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة المنح للأفراد المستحقة، وأصحاب الدخول الضعيفة والعمالة غير المنتظمة، وزيادة الدعم والاستثمار والتنمية والصناعة، وتنويع الإيرادات.