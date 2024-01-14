إنتر ميلان يكتسح مونزا بخماسية في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزا كاسحا على مضيفه مونزا، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب يو باور ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وسجل خماسية الإنتر هاكان كالهانجولو هدفين الدقيقة 12 من ركلة جزاء و60، ولاوتارو مارتينيز هدفين في الدقيقتين 14 و84 من علامة الجزاء، واختتم ماركوس تورام الخماسية بالدقيقة 88.

في المقابل، سجل ماتيو بيسينا هدف مونزا الوحيد من علامة الجزاء بالدقيقة 69.



بهذه النتيجة، واصل النيراتزوري صدارته للجدول برصيد 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس، فيما ظل مونزا عند 25 نقطة بالمركز ال11.

