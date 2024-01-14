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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سليمان جودة يكشف تفاصيل مقاله أحلام الرئيس وأهم النقاط حوله

سليمان جودة
سليمان جودة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إنه سبق وكتب مقالًا بعنوان "أحلام الرئيس"، مشيرًا إلى أنه كتب فيه أن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم في 2014، كان لديه أحلامًا واسعة ويريد تحقيقها بسرعة.

وأضاف سليمان جودة ، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عمل على البنية الأساسية لأنه بدونها لا يستطيع التحرك لأنها بمثابة الأرضية الثابتة التي يقف عليها.

وأوضح سليمان جودة، أنه تطرق في مقاله إلى مسألة القروض وأنها تسبب قلقًا للمصريين، مؤكدًا أن ما يطمئن هو أن جزء كبير من هذه القروض دخل في البنية الأساسية والأصول القائمة فلن يستطيع أحد أخذها وهذه الأصول قادرة على أن نكمل على أساس وهذا المطمئن في الموضوع.

سليمان جودة الشاهد أحلام الرئيس الرئيس السيسي توك شو

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