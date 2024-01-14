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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل اكتئاب الحمل يترك أثرا دائما على الصحة؟

هل إكتئاب الحمل يترك
هل إكتئاب الحمل يترك أثر دائم على الصحة ؟

اكتئاب الحمل (أو الاكتئاب الناجم عن الحمل) هو حالة من الاكتئاب الذي يمكن أن يصيب بعض النساء خلال فترة الحمل، قد يظهر الاكتئاب الناجم عن الحمل بسبب التغيرات الهرمونية والتحديات النفسية والعاطفية التي يمر بها النساء أثناء هذه الفترة.

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هل إكتئاب الحمل يترك أثر دائم على الصحة ؟

قالت الدكتورة هند محمد سلمي استشارى النساء، إنه فيما يتعلق بالآثار الدائمة على الصحة، فإنه من النادر أن يترك اكتئاب الحمل أثرًا دائمًا على الصحة العقلية للأم، عادةً ما يتلاشى الاكتئاب الناجم عن الحمل بعد الولادة أو في غضون أشهر قليلة بعد الولادة ومع ذلك، فإن عدد قليل من النساء قد يواجهن صعوبات في التعامل مع الاكتئاب بعد الولادة، وهو ما يعرف بـ "اكتئاب ما بعد الولادة".

يجب ملاحظة أن الاكتئاب المزمن أو الاكتئاب الشديد قد يؤثر على الصحة العامة للأم وقد يتطلب علاجًا مناسبًا ورعاية طبية، إذا كنت تعاني من أعراض اكتئاب خلال فترة الحمل أو بعد الولادة، فمن المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتقييم الحالة وتوجيهك إلى العلاج المناسب.

يوصى بالدعم النفسي والعاطفي للنساء اللواتي يعانين من الاكتئاب الناجم عن الحمل، بما في ذلك الدعم من الشريك والأصدقاء والأفراد المقربين، فضلاً عن الدعم المقدم من قبل فريق الرعاية الصحية المختص.

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