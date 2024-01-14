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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تسخين العسل آمن على صحتك؟

عسل
عسل

تسخين العسل قد يؤثر على صفاته وقيمته الغذائية، فالعسل الطبيعي يحتوي على إنزيمات ومواد مضادة للأكسدة ومغذيات قد تتأثر بفعل درجات الحرارة العالية، عند تسخين العسل، قد يحدث تحلل بعض المركبات الفعالة وفقد جزء من قيمتها الغذائية، بحسب ما نشره موقع إكسبريس. 

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هل تسخين العسل آمن على صحتك؟
 

بالإضافة إلى ذلك، تسخين العسل بدرجات حرارة عالية قد يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة تعرف بـ "الهيدروكسي ميثيل فورفورال" (HMF)، والتي يُعتقد أنها قد تكون ضارة على المدى الطويل عند تناولها بكميات كبيرة.

ومع ذلك، يمكن تسخين العسل بلطف عند درجة حرارة منخفضة (أقل من 40 درجة مئوية) لتسهيل عملية التداول والتعامل معه، مثل إذابة العسل المتجمد أو تنعيمه عندما يصبح صلبًا. ومع ذلك، يُفضل تجنب تسخين العسل بشكل عام إذا كان غير ضروري.

للحفاظ على فوائد العسل الغذائية والصحية، يُوصَى بشراء العسل الطبيعي ذو جودة عالية وتخزينه في مكان بارد وجاف، وتجنب تعرضه للحرارة المرتفعة أو التسخين الزائد.

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