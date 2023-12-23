أسماء أبو اليزيد تقضي شهر العسل في بالي| شاهد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع زوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، من شهر العسل.

ونشر زوج أسماء أبو اليزيد، صورة له عبر ستوري نستجرام، أوضحت مكان شهر العسل وهو في قرية كانجو الساحلية في جزيرة بالي بإندونيسيا.

أسماء أبو اليزيد تقضي شهر العسل

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

بدأ، حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وشهد حفل زفاف أسماء أبو اليزيد، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج.

خطوبة أسماء أبو اليزيد

في شهر مايو الماضي، احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام.

ويعمل خطيب أسماء أبو اليزيد، مدرب لياقة بدنية، ونشرت صورهما عبر حسابها على إنستجرام.

أعمال أسماء أبو اليزيد

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.