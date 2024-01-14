عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما العلاقة بين ضعف الصحة العقلية والوزن؟

ما هى العلاقة بين
ما هى العلاقة بين ضعف الصحة العقلية والوزن ؟

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى وجود ارتباط بين ضعف الصحة العقلية والوزن، هذا الارتباط يمكن أن يكون ثنائي الاتجاه، حيث يؤثر ضعف الصحة العقلية على الوزن والعكس أيضًا.

هل تسخين العسل آمن على صحتك؟

10 فوائد لـ بذور الشيا

ما العلاقة بين ضعف الصحة العقلية والوزن ؟

 يعاني الأشخاص الذين يعانون من ضعف الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل من مخاطر أعلى لزيادة الوزن أو السمنة، يمكن أن يؤدي الاكتئاب والقلق إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام والتميل إلى تناول الأطعمة غير الصحية وزيادة الشهية، كما أنه قد يؤدي إلى قلة النشاط البدني والحركة، مما يسهم في زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أو السمنة على الصحة العقلية، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يواجهون تحديات نفسية واجتماعية، مثل الانعزال الاجتماعي وانخفاض التقبل الذاتي والاكتئاب، قد يؤثر الشعور بعدم الرضا عن الجسم والضغط النفسي المرتبط بالوزن الزائد على الحالة العقلية للفرد.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا التأثير قد يكون متنوعًا ويختلف من شخص لآخر، قد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر على الوزن والصحة العقلية، مثل الوراثة والعوامل البيئية والعادات الغذائية ونمط الحياة العامة، إذا كنت تعاني من ضعف الصحة العقلية أو مشاكل الوزن، فمن المهم التحدث مع محترف الرعاية الصحية لتقييم الوضع الفردي وتوجيهك بشأن الرعاية المناسبة.

ضعف الصحة العقلية ضعف الصحة العقلية والوزن ما هى العلاقة بين ضعف الصحة العقلية والوزن الوزن الزائد انخفاض التقبل الذاتي انخفاض التقبل الذاتي والاكتئاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ