هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى وجود ارتباط بين ضعف الصحة العقلية والوزن، هذا الارتباط يمكن أن يكون ثنائي الاتجاه، حيث يؤثر ضعف الصحة العقلية على الوزن والعكس أيضًا.

ما العلاقة بين ضعف الصحة العقلية والوزن ؟

يعاني الأشخاص الذين يعانون من ضعف الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل من مخاطر أعلى لزيادة الوزن أو السمنة، يمكن أن يؤدي الاكتئاب والقلق إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام والتميل إلى تناول الأطعمة غير الصحية وزيادة الشهية، كما أنه قد يؤدي إلى قلة النشاط البدني والحركة، مما يسهم في زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أو السمنة على الصحة العقلية، فالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يواجهون تحديات نفسية واجتماعية، مثل الانعزال الاجتماعي وانخفاض التقبل الذاتي والاكتئاب، قد يؤثر الشعور بعدم الرضا عن الجسم والضغط النفسي المرتبط بالوزن الزائد على الحالة العقلية للفرد.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا التأثير قد يكون متنوعًا ويختلف من شخص لآخر، قد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر على الوزن والصحة العقلية، مثل الوراثة والعوامل البيئية والعادات الغذائية ونمط الحياة العامة، إذا كنت تعاني من ضعف الصحة العقلية أو مشاكل الوزن، فمن المهم التحدث مع محترف الرعاية الصحية لتقييم الوضع الفردي وتوجيهك بشأن الرعاية المناسبة.