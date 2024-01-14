برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية لكثير من الشباب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الوحدات السكنية لكثير من الشباب بحجة عدم وجود وحدات وتحويلهم لإعلان آخر ثم آخر دون جدوي مع زيادة القيمة المدفوعة من إعلان لآخر، بالإضافة إلى عدم تسليمها ، على الرغم من بنائها منذ فترة طويلة.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن ذلك يعتبر عدم التزام من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بالعقد والشروط ، مؤكدة أن الشباب الذين دفعوا قيمة الوحدات السكنية منذ ٧ سنوات ولم يستلموها حتى الان سيجدوا أن قيمة المبلغ الذى دفعوه منذ ٧ سنوات أقل بكثير من قيمته فى الوقت الحالى.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قائمة منذ فترات طويلة سيمر عليها الزمن والعوامل الجوية وتختفي دون أن توزع أو يتم تسكينها من أبناء المحافظات.

وطالبت فى ختام طلب الإحاطة بضرورة تدخل من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لاستغلال وحدات الإسكان الإجتماعي وإسكان مصر و الإسكان الاقتصادي بفكر اقتصادي حتي لو بإيجار بالمدة ويكون حق انتفاع ومكفول للدولة ، متسائلة أين وزارة الإسكان من تلك الوحدات السكنية الخالية وعدم تسكين الشباب بأموالهم الذين قاموا بدفعها.