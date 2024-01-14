عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية لكثير من الشباب

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الوحدات السكنية لكثير من الشباب بحجة عدم وجود وحدات وتحويلهم لإعلان آخر ثم آخر دون جدوي مع زيادة القيمة المدفوعة من إعلان لآخر، بالإضافة إلى عدم تسليمها ، على الرغم من بنائها منذ فترة طويلة.

 

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن ذلك يعتبر عدم التزام من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بالعقد والشروط ، مؤكدة أن الشباب الذين دفعوا قيمة الوحدات السكنية منذ ٧ سنوات ولم يستلموها حتى الان سيجدوا أن قيمة المبلغ الذى دفعوه منذ ٧ سنوات أقل بكثير من قيمته فى الوقت الحالى.

 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قائمة منذ فترات طويلة سيمر عليها الزمن والعوامل الجوية وتختفي دون أن توزع أو يتم تسكينها من أبناء المحافظات.

وطالبت فى ختام طلب الإحاطة بضرورة تدخل من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لاستغلال وحدات الإسكان الإجتماعي وإسكان مصر و الإسكان الاقتصادي بفكر اقتصادي حتي لو بإيجار بالمدة ويكون حق انتفاع ومكفول للدولة ، متسائلة أين وزارة الإسكان من تلك الوحدات السكنية الخالية وعدم تسكين الشباب بأموالهم الذين قاموا بدفعها.

طلب احاطة وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: حدة المشكلة السكانية بمصر تراجعت

تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مدبولي: شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت 20 مليار جنيه أرباحًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ