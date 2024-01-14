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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة مرعبة.. 100 ألف شهيد ومفقود وجريح فلسطيني في 100 يوم إبادة

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة


كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن حجم الكارثة الإنسانية المرعبة في غزة خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر المرصد أن 100 ألف فلسطيني أصبح بين شهيد ومفقود وجريح في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة.

وقال إن الاحتلال ارتكب جرائم حرب مروعة ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني من القطاع يوميًا في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب.

أضاف المرصد أن نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين بمن في ذلك 12345 طفلًا، و6471 امرأة و295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحافيًا.

ولفت إلى أن مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكنهم في القطاع دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي السكان.


وأكد المرصد على ان الاحتلال يتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة السكان، وهجماتها لم تستثن المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس.

 

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