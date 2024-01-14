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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: انطلاق دورة «تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة»

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم، الأحد، دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ومشروع الإتحاد الأوروبي يستفيد منها 28 من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدون والأحياء.

وقال المركز إن الدورة ستتناول التعريف بعدة مهارات، وهي القيادة الفعالة، والتفاوض، والتواصل، والعمل الجماعي، وفن إدارة الوقت، بالإضافة إلة شرح التحفيز الإداري، والإدارة الحديثة، وإدارة النزاعات الإدارية، وإدارة التغيير.

وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل حول القيادة الفعالة وأنماط الإدارة، وحول التواصل وكيفية إدارة الوقت ومفهوم العمل الجماعي، وإدارة النزاعات الإدارية والتحفيز الإداري.

وأشار  اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى استمرار مركز سقارة في تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية.

 وقال إن الأسبوع التدريبي الـ 23 سيشهد تنفيذ دورة  "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير"، والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي تنفيذًا للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن هذه الدورة تتضمن عرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد وكيفية التغلب عليها، وتجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية والنتائج المحققة، وآليات الحصر للموارد الذاتية في ضوء تجربة البرنامج، وتحليل أعمال الحصر للموارد الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وكيفية إعداد خطة عمل لتنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدة المحلية في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتعرف على قانونى الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وانتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه.

 

التنمية المحلية هشام امنة مركز سقارة المحافظات

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