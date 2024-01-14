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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تشارك في ماراثون مصر الدولي الـ 31

فريق شركة الصرف الصحي
فريق شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في ماراثون مصر الدولى فى نسخته الـ31، واسفر الماراثون عن فوز فريق اختراق الضاحية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمركز الأول فرق للعام الثامن علي التوالي وفوز فرق الفئات العمرية بمراكز متقدمة بماراثون مصر الدولي رقم ٣١ في وجود أكثر من 1000 متسابق من مختلف جنسيات العالم.

وانطلقت فعاليات ماراثون مصر الدولي في نسخته الـ31 من أمام معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي بمحافظة الأقصر والذي يُعد أقدم ماراثون في قارة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بمشاركة العديد من دول أفريقيا وأوروبا و دول عربية من بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وأيرلندا، والأردن، والبرازيل، وإسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.


وأُقيم الماراثون برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الرياضة لغة مشتركة تزيد من التفاهم والتعاون وخلق روح الفريق بين المشاركين، والتشجيع على ممارسة الرياضة أحد المفاهيم التى نسعى إلى تعميقها لدى العاملين، والتى تنعكس على تحسين أدائهم أثناء العمل.

وأشار إلي أهمية مشاركة العاملين بالشركة في الماراثون الذي يعد من أهم الأحداث السياحة المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، إذ يعد دعاية سياحية قوية للدولة المصرية.

وأكد على دعمه الكبير للرياضية بما يعود بالنفع علي الشركة والعاملين بها علي المستوي الفني والمعنوي. 

وأبدى "نافع" شكره العميق للجنة الرياضية وفريقي اختراق الضاحية والمسافات الطويلة عن مشاركتهم بالبطولة وتمثيل الشركة بشكل مشرف.
 

الاسكندرية إفريقيا والشرق الأوسط الشباب والرياضة الشرق الاوسط الصرف الصحى اللواء محمود نافع تنشيط السياحة جنسيات العالم شركة الصرف الصحى قارة افريقيا

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