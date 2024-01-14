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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

25 فبراير.. الحكم فى طعن عبد الرؤوف خليفة على إقالته من إسكان الصحفيين

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعويين المقامتين من عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار إقالته من لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين  للحكم بجلسة 25 فبراير وحملت الدعويان رقم 5788، 5748.

نقابة الصحفيين

وجاء في تفاصيل الدعوى أن مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 2023/9/27 أصدر بيانًا ضده تحت عنوان إحالة عبد الرؤوف خليفة للتحقيق وإعفائه من رئاسة لجنة الإسكان  على إثر إنشائه جمعية الصحافة للخدمات والتنمية.

وجاء نص البيان كالتالي: "أشار مجلس النقابة إلى أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفا للبند 2 من المادة 7 في قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 201، التي جاء نصها، (۱) 20000000 - اسم الجمعية على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، ولا يؤدى إلى اللبس بينهما، وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي، أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية).

وأكد المجلس أن إعلان عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن نشاط الجمعية عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بما تضمنه من أنشطة، وتفاصيل حول الجمعية لكيان مواز ينتهك سلطات النقابة والعمل النقابي.

وطالب المدعي بقبول الدعوي شكلا، والحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعي (الطالب) إلى التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته،  وفي الموضوع الحكم بإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعي (الطالب) إلى التحقيق مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته.
 

نقابة الصحفيين الصحفيين

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