دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث ظهرت بدون مكياج تقريبا وبشعر غامق لتثير الجدل بين متابعيها لسان هذه الإطلالة.

وتألقت ريم مصطفى، مرتديه بلوفر بسيط وأنيق باللون الرمادي الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريم مصطفى