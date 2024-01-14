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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

هند صبري
هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة. 

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وظهرت هند صبري، مرتديه بلوفر بسيط باللون البيج مع جاكيت باللون البني ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند صبري، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت هند صبري، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور هند صبري

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