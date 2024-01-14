ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

شاركت الفنانة أصالة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت أصالة، مرتديه القفطان المغربي باللون الأسود ذا تصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أصالة ، في المكياج على اللون الأسود والألوان الترابية الناعمة للعيون التي تبرز جمال، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وفضلت أصالة، تسريحة الشعر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أصالة