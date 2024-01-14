جلد جريء.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ومميزة.

وتألقت منة فضالي، مرتديه فستان جلد قصير باللون الاسود، ونسقت معه قميص باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منة فضالي، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للعيون، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منة فضالي