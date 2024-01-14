رفقة زوجها.. شاهد إيمي سمير غانم في أحدث ظهور

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة زوجها وصديقتها.

وتألقت إيمي سمير غانم، مرتديه بلوفر أنيق وجذاب باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إيمي سمير غانم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إيمي سمير غانم