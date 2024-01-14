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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين مشيدا بكلمة رئيس النواب عن معبر رفح: كشفت عن موقف مصر الرافض للادعاءات الإسرائيلية المفضوحة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أبو العينين أمام الجلسة العامة للنواب:

- موقفنا واضح أمام العالم كله في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية بخصوص معبر رفح

- الادعاءات الإسرائيلية مفضوحة.. والعالم كله يشهد بذلك

- موقف مصر تاريخي.. والاحتلال الإسرائيلي يزيّف الحقائق

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، على الكلمة التي ألقاها في بداية الجلسة، والتي كشفت عن موقف مصر الواضح من رفض العدوان الإسرائيلي، ورفض كذلك الادعاءات الإسرائيلية بشأن إغلاق معبر رفح.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد.

وأضاف أبو العينين: "موقفنا واضح أمام العالم كله في مواجهة الكذب الذي يبثه المسئولون عن القضية الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي في محكمة لاهاي".

ووصف وكيل مجلس النواب، الادعاءات الإسرائيلية بأنها "مفضوحة"، مشيرا إلى أن العالم كله يكذّب هذه الادعاءات وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة والذي زار رفح، وكذلك عدد من رؤساء ووزراء بعض الدول وأعضاء الكونجرس.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى التصريحات الواضحة من القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض إغلاق معبر رفح، مؤكدا أن هذه هي المواقف التاريخية للشعب المصري، لكن إسرائيل تسعى دوما لتزييف الحقائق.

واختتم وكيل البرلمان: موقف مصر ومجلس النواب واضح وحاسم في رفض أية تصفية للقضية الفلسطينية.

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أبو العينين مشيدا بكلمة رئيس النواب عن معبر رفح: كشفت عن موقف مصر الرافض للادعاءات الإسرائيلية المفضوحة


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