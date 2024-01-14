إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى الوادى الجديد

أُصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.



ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الواصل بين قريتي " العوينة " و " الهنداو" التابعتين لمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من عمرو مجدى منصور، 21 سنة، من قرية "الهنداو" بمركز الداخلة، يوسف ذكي نصر، 50 سنة من قرية الهنداو بمركز الداخلة، إبراهيم توفيق أبراهيم، 60 سنة من قرية الموشية بمركز الداخلة، عبدالله فؤاد ابراهيم، 24 سنة من قرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة.



وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من الطريق ومتابعة وتسهيل الحركة المرورية.