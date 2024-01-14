وكيل التعليم بالوادى الجديد: لا توجد أي شكاوى بامتحانات الأول والثانى الثانوى

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، لمتابعة الامتحانات التي انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.



وتابع عبدالعزيز مع الإدارات التعليمية انتظام طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى في لجان سير الامتحانات بمدارس التعليم الثانوى.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان بمادة اللغة العربية ورقيًا، والصف الثانى الثانوى الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية إلكترونيًا.

كما اطمأن وكيل التعليم على انتظام أعمال الامتحانات لصفوف النقل للتعليم الابتدائى- الإعدادى- الثانوى الفنى- سمعى وبصرى- التعليم المجتمعى للعام الدراسى 2023/ 2024، لافتًا إلى أن هناك هدوء واستقرار في العمل والتواصل لحظى مع الإدارات التعليمية، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى.