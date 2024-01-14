إصابة شابين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى بالدقهلية

الأحد 14/يناير/2024 - 04:32 م 1/14/2024 4:32:05 PM

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى على طريق جمصه- كفر الشيخ امام مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى على طريق جمصة- كفر الشيخ امام مدينة المنصورة الجديده ووجود مصابين .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الأسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من احمد محمد الشرقاوي احمد ٢٤ عاما ومقيم جاليا واسلام مصطفى الشرقاوى احمد ٢٣ عاما ومقيمين جاليا بمركز الستامونى.

و تم نقل المصابين إلي مستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج اللازم.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطار النيابة العامة.