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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات بنصر النوبة وإدفو وأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 10 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2600 م2 بناحية مجلس قروى بلانة والتي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وهى عبارة عن مبان بدون ترخيص ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

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إزالة التعديات 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال رفع المخلفات من الترعة المحطة لتوسيع الطريق والمدخل الشرقى حيث تم رفع أكثر من 70 طن من المخلفات ، كما تم تنفيذ أعمال تسوية طريق وادى عبادى / مرسى علم بالجهود الذاتية. 

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بقيادة سيد مدنى تنفيذ أعمال رفع مخلفات الأشجار والكنس وتراكمات الرمال بالعديد من الشوارع والطرق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والحدائق والجهات المعنية .

 

 

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