تعاون مع حكيم وعبد الباسط حمودة.. وفاة الملحن وليد عبد العظيم

أعلن المطرب سمسم شهاب عن وفاة الملحن وليد عبد العظيم مساء اليوم، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتب سمسم على صفحته قائلا: توفى إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي ورفيق النجاحات الملحن الكبير وليد عبد العظيم إلى رحمة الله يا صديقي وإلى لقاء فى جنة الرحمن برحمته وكرمه.





نبذة عن الملحن وليد عبد العظيم

وليد عبد العظيم ملحن مصرى من مواليد مدينة القاهرة درس كلية التربية الموسيقية بالقاهرة، وتتسم الحانه وأغانيه بالحزن وهو يعتبر أشهر وافضل ملحن في مصر ولحن للعديد من المطربين المعروفين بغناهم الشعبى.

وقد تعاون الملحن وليد عبد العظيم مع اهم المطربين فى مصر ومنهم حكيم عبد الباسط حمودة وسمسم شهاب.

