قريبا الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل

قال الدكتور أحمد السبكي، المسؤول عن برنامج التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية للمشروع.

وتابع أحمد السبكي خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي" تقديم الإعلامي "أسامة كمال": "الخطة التي تم وضعها لتنفيذ المشروع اشتملت محافظات بعينها واعتمدت على عدد من السندات في فقه الأولوية أولها الكثافة السكانية.

وعقب المسؤول عن برنامج التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة: بدأنا بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة كونها تسهل عملية التجربة إضافة إلى إمكانية المنح الصحية للمحافظة مدى قابليتها لإطلاق المشروع.



وعن الشراكة الخارجية ومدى التعاون الدولة في المحددات التي تتضمنها المنظومة؛ قال السبكي: "بكل تأكيد لدينا تعاون دولي وشراكة مع المنظومة الصحية العالمية في بعض المشروعات، وذلك ضمانا لتقديم الخدمة في أحسن صورة".