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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

4 نجوم يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم.. تعرف عليهم

أحمد وفيق ونورهان
أحمد وفيق ونورهان وشلتوت

يحتفل اليوم  15 يناير عدد كبير من نجوم الفن بعيد ميلادهم، وعلى رأسهم نورهان وتامر شلتوت وأحمد وفيق.

البداية بالفنانة نورهان والتى تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ41، حيث أنها من مواليد 15 يناير عام 1982.

 

نبذة عن حياة نورهان 

نورهان ولدت في مدينة الإسكندرية، وتخرجت من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم عملت في المجال الفني منذ مطلع الألفية الثالثة، وكانت أغلب أعمالها تليفزيونية، وعلى رأسها عائلة الحاج متولي و سوق العصر و قاسم أمين و العصيان والمصراوية.

 

أحمد وفيق 

وأيضا من الفنانين الذين يحتفلون اليوم بعيد ميلادهم الفنان أحمد وفيق والذى  يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ52، حيث أنه من مواليد عام 1971.

 

نبذة عن أحمد وفيق

ولد أحمد وفيق في المنصورة و تخرج من كلية التجارة جامعة المنصورة حيث شارك في عروض المسرح الجامعي بالإخراج و تصميم الديكور. 

 

في بداية عمله الاحترافي شارك في مسرحية بالعربي الفسيح 1996، حتى اكتشفه المخرج العالمي يوسف شاهين وقدمه في فيلم الآخر 1999، ثم في فيلم سكوت هنصور.

 بعدها شارك في أفلام مثل العاصفة  ودكان شحاتة و بنتين من مصر وصرخة نملة.

 

تامر شلتوت 

كما يحتفل اليوم الفنان تامر شلتوت بعيد ميلاده الـ37 حيث أنه من مواليد عام 1986.

 

نبذة عن تامر شلتوت 

بدأ تامر عمله في التليفزيون  من خلال قناة مزيكا مقدماً لنشرة الأخبار الفنية، وقام  بعدها بتقديم عدد من حفلات القناة، كما أجرى العديد من الحوارات مع عدد من نجوم الغناء.

 ثم انتقل إلى عدد من القنوات الأخرى حيث نجح من خلالها في تقديم مجموعة من البرامج الترفيهية، ثم بدأ التمثيل من خلال فيلم الشياطين والذى يعتبر أول أعماله فى السينما.
 

أحمد الجندي 

وأيضا يحتفل المخرج الكبير أحمد الجندي اليوم بعيد ميلاده الـ43، حيث أنه من مواليد عام 1980.

 

نبذة عن أحمد الجندي 

أحمد الجندي بدأ مشواره الفني كممثل، اشترك في فيلم واحد من الناس بطولة كريم عبدالعزيز  إلى جانب عمله كمساعد مخرج في الفيلم نفسه بعد تخرجه من معهد السينما، وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم ظرف طارق.

وبعدها قام بإخراج أول عمل درامي وكان عبارة عن سيت كوم بعنوان أحمد اتجوز منى، وتوالت أعماله فى الإخراج قدم فى السينما حوش اللى وقع منك وإتش دبور وطير أنت ولا تراجع ولا استسلام 

 

نورهان تامر شلتوت أحمد وفيق

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