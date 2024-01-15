يوسف عثمان يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم أصل الحكاية

كشف الفنان الشاب يوسف عثمان عن تفاصيل شخصيته التى يقدمها فى فيلم أصل الحكاية والمفترض عرضه نهاية الشهر الحالي.



ونشر يوسف البوستر الدعائى للفيلم الخاص به عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: حسن عنده مشكله كبيره، مشكله ممكن تحصل لأي راجل خلته يجرب كل حاجه عشان يقدر يحلها.



وأضاف يوسف: أصل الحكاية فيلم +18 بجميع دور العرض المصرية 25 يناير وهو من تأليف وإخراج محمد امين.



موعد طرح أصل الحكاية



قررت الشركة المنتجة لفيلم "أصل الحكاية" بطولة شيري عادل، طرحه بدور عرض السينمات في 24 يناير الجاري، والذى ينافس في موسم منتصف العام. طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لفيلم أصل الحكاية، استعداد لعرضه فى السينما خلال الفترة القادمة.

و تصدر البوستر عدد كبير من النجوم، حيث يعتبر من أفلام البطولة الجماعية ويضم 12 نجما وعلى رأسهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيري عادل ومحمود حافظ ومحمد ثروت وعلاء مرسي وهالة فاخر وكريم عفيفي ويوسف عثمان ومن تأليف وإخراج محمد أمين.