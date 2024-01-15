بطريقة الكافيهات.. كابتشينو برغوة بدون مضرب

يحب الكثير تناول مشروبات ساخنة في الشتاء وخصوصا تناول القهوة ومشتقاتها خلال اليوم، خاصة الكابتشينو برغوة، فهو له مذاق خاص ومتميز، ويمكنك تعلم طريقة عمل كابتشينو برغوة بوصفة الشيف هالة فهمي بنفس طريقة الكافيهات.

المكونات

ملعقة نسكافيه سادة + ملعقة سكر (حسب الرغبة) + نصف ملعقة حليب بودرة + نصف فنجان ماء ساخن

- طريقة عمل الكابتشينو برغوة في المنزل:

اخلطي ملعقة النسكافيه مع كمية السكر والحليب البودرة في الخلاط الكهربائي وضيفي لها نصف فنجان ماء ساخن واستمري في خفق المكونات جيدًا في الخلاط لمدة دقيقتين وبذلك تتكون رغوة الكابتشينو ثم سخني كمية الحليب المناسبة وضيفيها على الرغوة مع كمية قليلة من الماء الساخن.