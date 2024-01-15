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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

صدى البلد

تعد وصفة رموش الست من الحلويات الخفيفة والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل رموش الست 

المقادير:

*نصف كوب سمن أو وزبدة
*كوب وربع دقيق
*نصف كوب دقيق سميد ناعم
*معلقتين كبار سكر بودر
*معلقتين جوز هند بودر
*بيضه واحده
*نصف معلقه صغيره فانيليا
*نصف معلقه صغيره بيكنج بودر
*معلقه كبيرة حليب

طريقة التحضير:

1- هنخلط ف العجان او في بوله استانلين السكر والزبده لحد ما يدوب السكر وبعدين نحط البيضه والفانيلياوالحليب ونضرب كويس للصول علي قوام كريمي

2-في بوله تانيه هننخل الدقيق وبعدين نضيف له السميد الناعم وجوز الهند والبيكنج باودر ونضيفهم علي خليط السكر والزبدة ونقلب لحد ما نحصل علي عجينه متماسكه وليس سائله او طريه

3-نريح العجين ف التلاجة من نص ساعه لساعه عشان نعادل الرطوبه بالعجين

4-ناخد العجينه بعد كده ونكورها كور صغيره كلهم مقاس واحد ونرصهم ف صاج فرن وندهنهم بحليط بيض ولبن وفانيليا باستخدام فرشه نضيفه

5-نخبزها بالفرن علي حراره 180 درجه لمده 25 دقيقه لحد ما يبقي لونها دهبي

6-نسقيها شربات يكون بارد وتزين بجوز هند محمص او بقسدق مطحون وتقدم

 

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