نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

تعد وصفة رموش الست من الحلويات الخفيفة والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل رموش الست

المقادير:

*نصف كوب سمن أو وزبدة

*كوب وربع دقيق

*نصف كوب دقيق سميد ناعم

*معلقتين كبار سكر بودر

*معلقتين جوز هند بودر

*بيضه واحده

*نصف معلقه صغيره فانيليا

*نصف معلقه صغيره بيكنج بودر

*معلقه كبيرة حليب

طريقة التحضير:

1- هنخلط ف العجان او في بوله استانلين السكر والزبده لحد ما يدوب السكر وبعدين نحط البيضه والفانيلياوالحليب ونضرب كويس للصول علي قوام كريمي

2-في بوله تانيه هننخل الدقيق وبعدين نضيف له السميد الناعم وجوز الهند والبيكنج باودر ونضيفهم علي خليط السكر والزبدة ونقلب لحد ما نحصل علي عجينه متماسكه وليس سائله او طريه

3-نريح العجين ف التلاجة من نص ساعه لساعه عشان نعادل الرطوبه بالعجين

4-ناخد العجينه بعد كده ونكورها كور صغيره كلهم مقاس واحد ونرصهم ف صاج فرن وندهنهم بحليط بيض ولبن وفانيليا باستخدام فرشه نضيفه

5-نخبزها بالفرن علي حراره 180 درجه لمده 25 دقيقه لحد ما يبقي لونها دهبي

6-نسقيها شربات يكون بارد وتزين بجوز هند محمص او بقسدق مطحون وتقدم