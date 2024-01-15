نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

تعد وصفة رموش الست من الحلويات الخفيفة والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل رموش الست
المقادير:
*نصف كوب سمن أو وزبدة
*كوب وربع دقيق
*نصف كوب دقيق سميد ناعم
*معلقتين كبار سكر بودر
*معلقتين جوز هند بودر
*بيضه واحده
*نصف معلقه صغيره فانيليا
*نصف معلقه صغيره بيكنج بودر
*معلقه كبيرة حليب
طريقة التحضير:
1- هنخلط ف العجان او في بوله استانلين السكر والزبده لحد ما يدوب السكر وبعدين نحط البيضه والفانيلياوالحليب ونضرب كويس للصول علي قوام كريمي
2-في بوله تانيه هننخل الدقيق وبعدين نضيف له السميد الناعم وجوز الهند والبيكنج باودر ونضيفهم علي خليط السكر والزبدة ونقلب لحد ما نحصل علي عجينه متماسكه وليس سائله او طريه
3-نريح العجين ف التلاجة من نص ساعه لساعه عشان نعادل الرطوبه بالعجين
4-ناخد العجينه بعد كده ونكورها كور صغيره كلهم مقاس واحد ونرصهم ف صاج فرن وندهنهم بحليط بيض ولبن وفانيليا باستخدام فرشه نضيفه
5-نخبزها بالفرن علي حراره 180 درجه لمده 25 دقيقه لحد ما يبقي لونها دهبي
6-نسقيها شربات يكون بارد وتزين بجوز هند محمص او بقسدق مطحون وتقدم