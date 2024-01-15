عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

صدى البلد

علق حسني عبد ربه، لاعب منتخب مصر السابق على أداء لاعبي منتخب مصر أمام موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

وقال خلال لقائه مع الكابتن أحمد حسن: “أمام عاشور لغز وعنده حاجة نفسية محتاجة علاج كويس”. 

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا  2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

أمم إفريقيا 2023 بطولة كأس الأمم الإفريقية غانا والرأس الأخضر كأس الأمم الافريقية لاعب منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2023 منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

مش هتنسى في الامتحان وذاكرتك هتبقى حديد.. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

ترشيحاتنا

مطار مرسى علم الدولي يحظى بإقبال سياحي ملحوظ مع وصول 4 آلاف سائح اليوم

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة | احسب قبضك

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

واشنطن بوست: الولايات المتحدة أصبحت تتساهل مع العمليات الإسرائيلية الكثيفة في غزة

حدث ليلا | تعليق مثير لفرج عامر .. والصين تدعو لمؤتمر سلام دولى

اركب تيجو 7 موديل 2023 "هاي لاين" كسر زيرو بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة الثمن.. تناول هذه الفاكهة بوصفها ملينات طبيعية للتخلص من الإمساك

أول منحنى للأجور في مصر| ماذا تعني منظومة البيرول.. وحزمة هدايا من السيسي للمصريين قريبًا

بعد ظهورها الأخير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ