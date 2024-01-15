رص لاعبين وخلاص.. تعليق مثير لفرج عامر عن تشكيل المنتخب امام موزمبيق

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى لأمم افريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “منتخب مصر لم يحسن التشكيل رص لاعبين وخلاص دون مراعاة لاي أسس علمية او كروية في هذا التشكيل”.

وتابع: “فريق مصر في كاس امم افريقيا لازم يتخلص من اي لاعب بطيء، لان السرعة والقوة من اهم سمات الكرة الافريقية ".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.