حدث ليلا | تعليق مثير لفرج عامر .. والصين تدعو لمؤتمر سلام دولى

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رص لاعبين وخلاص.. تعليق مثير لفرج عامر عن تشكيل المنتخب امام موزمبيق

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى لأمم افريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “منتخب مصر لم يحسن التشكيل رص لاعبين وخلاص دون مراعاة لاي أسس علمية او كروية في هذا التشكيل”.

الاحتلال الإسرائيلي يدمر 121 سيارة إسعاف منذ بداية الحرب في غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن هناك 121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

مجوهرات ثمينة.. قرار عاجل بشان لصوص مصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأجهزة من داخل شقة سكنية في مصر الجديدة.

وزير الخارجية الصيني يدعوا لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة

أعلن وزير خارجية الصين، اليوم وانج يي، اليوم الاثنين، أن بكين قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى سكان غزة.