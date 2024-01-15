السعودية.. 1.5% معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2023

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، وصول معدل التضخم في المملكة إلى نسبة 1.5% في ديسمبر 2023.

ووفقًا لصحيفة “سبق" السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.5% خلال شهر ديسمبر2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر2023م)، على أساس سنوي حيث سجل 1.7%؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.

وحسب صحيفة "الشرق"، بلغ معدل التضخم في آخر أشهر العام الماضي 1.5% على أساس سنوي مقارنة مع 1.7% في نوفمبر.

وخلال العام الماضي بأكمله، بلغ متوسط معدل التضخم 2.3% منخفضاً من 2.5% لعام 2022، بحسب بيانات الهيئة. وجاءت البيانات أقل من تقديرات وزارة المالية والتي كانت تتوقع وصول معدل التضخم إلى 2.6% العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن تراجع الضغوط التضخمية جاء نتيجة لتباطؤ نمو أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.4% العام الماضي مقارنة مع 3.7% للعام السابق عليه.