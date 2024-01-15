حماية الأسر الأولى بالرعاية.. التضامن تكشف أهداف مبادرة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

أكدت الدكتورة ماري رامونا مستشارة وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، أن مبادرة “بالوعي مصر بتتغير للأفضل”، تتناول 12 قضية مجتمعية ، منها أضرار الزواج المبكر، وختان الإناث، وأهمية العمل، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة، حماية الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت ماري رامونا، خلال لقاء لها لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن المبادرة، بدأت في محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج، مؤكدا أنه تم استهداف السيدات في القرى الأكثر فقرا، وكنا نستهدف يوميا ما يقرب من 800 سيدة.

ثقة السيدات

وتابعت مستشارة وزيرة التضامن للتسويق الإجتماعي والتطوير المؤسسي، أنه كنا نستقبل يوميا ما يقرب من 3 آلاف سيدة، وهو رقم كبير، نظرا لثقة السيدات في المبادرة.