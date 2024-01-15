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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مناخ عاصف | تعليق الدراسة في محافظات بـ بتركيا

الثلوج في تركيا
الثلوج في تركيا

أفادت وسائل الاعلام التركية بأن عدة محافظات تركية٬ أعلنت عن تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تجتاح البلاد.


 ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أدى تساقط الثلوج بغزارة في ولاية في هكّاري إلى تعطيل الحياة اليومية، مما استدعى تعليق التعليم في المدينة لمدة يوم كامل.

بحسب بيان صادر عن ولاية هكّاري، وتابعه موقع تركيا الان٬ فقد تقرر تعليق الدروس يوم الاثنين الموافق 15 يناير في جميع المؤسسات التعليمية بالمحافظة، باستثناء مؤسسات التعليم العالي.
 ويشمل القرار رياض الأطفال، المدارس الابتدائية والثانوية، المعاهد التعليمية الخاصة، مراكز التعليم الشعبي ومراكز الإرشاد والبحوث. وأُعلن أيضًا أن الموظفين ذوي الإعاقة والحوامل في القطاع العام سيحصلون على إجازة إدارية.

وفي طرابزون، تم الإعلان عن تعليق التعليم يوم الاثنين فقط للطلاب الذين يحضرون المدارس عن طريق النقل المدرسي، نتيجة للظروف الجوية الباردة والجليدية. وأكدت ولاية طرابزون أن جميع الطرق في الأحياء مفتوحة، لكن تم اتخاذ القرار بسبب خطر الجليد المتوقع خلال الليل. كما أشير إلى أن الموظفين ذوي الإعاقة والحوامل سيُعتبرون في إجازة إدارية.

وفي جيرسون، تم تعليق التعليم في منطقة تشاناكجي بالكامل، وفي مدارس القرى بمناطق إسبييه، تيريبولو، غوريله وإينيسيل، نتيجة لخطر الثلج وتكون الجليد.

وأُعلن أن الطلاب ضمن برنامج النقل التعليمي في مناطق إسبييه، تيريبولو، غوريله، إينيسيل، دوغانكنت وغوتشه سيحصلون على إجازة ليوم واحد.

وهذه القرارات تأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب والموظفين في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها هذه المناطق.


 وقد حرصت السلطات المحلية على توفير المعلومات اللازمة للأهالي والطلاب بشكل مستمر لتجنب أي إرباك أو صعوبات قد تنجم عن هذه الأحوال الجوية الاستثنائية.”

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