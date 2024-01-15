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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأقصر| اليوم .. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمركز ومدينة الطود

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن مناطق (الكلاحين - نجع الجسور - النجع الطويل - نجع الدار - نجع مكى إسماعيل - الحسينات - نجع أبو بكر - نجع أبو عربى - نجع العمدة)، وذلك اعتبارا من الساعة 2 عصر اليوم الأثنين الموافق  15-1-2024 وحتي الساعة 7 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لأعمال التطهير والتعقيم لمحطة مياه الطود المدمجة.

 

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الإتصال بالأرقام التالية:
- 0952282406 
- 0952284116 
- 01147999752

أصحاب المخابز والمستشفيات أعمال التطهير والتعقيم الشرب والصرف الصحى انقطاع الـمـيـاه عن مناطق شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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