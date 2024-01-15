وبينا ميعاد 2 يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بساعات

تمكن مسلسل وبينا ميعاد في جزئه الثاني من تصدر نسب المشاهدة في مصر، بعد طرحه على منصة watch it بأيام قليلة.

واحتل مسلسل وبينا ميعاد 2 المركز الاول من اصل 10 مراكز، للمسلسلات الأعلي مشاهدة في مصر.

وكان يحتل مسلسل حالة خاصة المركز الاول ، قبل ان يقتنصه مسلسل وبينا ميعاد في جزئه الثاني.

مسلسل “بينا ميعاد 2 ”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

الجزء الأول من المسلسل دارت أحداثه حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.