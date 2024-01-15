صحف الإمارات| البنتاجون يعلن إسقاط صاروخ يمني باتجاه مدمّرة أمريكية.. وناورو تقطع علاقاتها بتايوان

مقتل أكثر من 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة

رئيس تايوان يشكر أمريكا على دعمها بلاده.. ويأمل الاستمرار

بريطانيا تعتزم إرسال 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة للناتو في أوروبا

موجة طقس قاسية تضرب أمريكا وتعطل حملات انتخابية



تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد تلبى أمس الأحد اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وعبر بن زايد خلال الاتصال، عن خالص تعازيه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي الصديق في مقتل الجنود الأتراك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره له لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها.. مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية التركية..متمنياً للإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.



أشارت صحيفة البيان إلى تأكيد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أن دولة الإمارات وبفضل دعم القيادة الرشيدة، نجحت في جمع العالم وتوحيد الجهود والوصول إلى توافق دولي وضعَ العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ونجح في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي حظي بتوافق 198 طرفاً من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تساهم في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

واستعرض الدكتور سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بعد مرور شهر على ختام COP28، أهم نتائج المؤتمر الذي توصل إلى اتفاق تاريخي شمل الجميع وأرسى مفاهيم عملية ومنطقية للعمل المناخي وتم من خلاله تحديث "اتفاق باريس".. مؤكداً أن COP28 حقق تقدماً جذرياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف من حيث النتائج التاريخية ووفر الفرص المتنوعة للمجتمع الدولي.



وقالت صحيفة الاتحاد إن الإمارات تشارك كأول دولة خليجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، وذلك خلال منافسات النسخة الرابعة بكوريا الجنوبية، والتي تقام في الفترة من 19 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 1900 رياضي من 80 لجنة أولمبية من مختلف قارات العالم، يمثلون الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، إذ تقام المنافسات في منشآت 4 مدن مختلفة بمقاطعة جانجوون المستضيفة للحدث.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى اعلان وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، الاثنين، مقتل أكثر من 60 فلسطينياً في غارات إسرائيلية استهدفت ليلاً أنحاء مختلفة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى سقوط «أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الإصابات» في «مجازر جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية» وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة.

وأوضح المصدر نفسه أنّ الغارات استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة.



وذكرت صحيفة الامارات اليوم أن طائرات مسيرة تركية شنت أمس الأحد، غارات على مواقع للقوات الحكومية السورية، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومحطات كهرباء. وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية أن "طائرة مسيرة تركية قصفت مساء اليوم الأحد موقعا للقوات الحكومية السورية، مما أدى لمقتل عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم الى مستشفى القامشلي الوطني بريف الحسكة الشمالي ".



وقالت صحيفة الخليج إن القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أعلنت فجر الاثنين، أنّها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في اليمن باتّجاه مدمّرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان:«إنّ صاروخ كروز مضادّاً للسفن أُطلِق من مناطق الحوثيين في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر».

وأضافت «أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من جانب مقاتلة أمريكية، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار».

وهذا أول هجوم يستهدف مدمّرة أمريكية منذ أن شنّت الولايات المتّحدة وبريطانيا ضربات مكثّفة ضدّ مواقع للحوثيين الذين يشنّون هجمات في البحر الأحمر ضدّ سفن تجارية وحربية.

دوليا، أوضحت صحيفة البيان اعلان جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، ونيتها الاعتراف بالصين حسب ما جاء في رسالة للحكومة نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن رئيس الدولة الجزرية الصغيرة ديفيد أديانغ هذا الإجراء خلال خطاب نشر نصه عبر فيسبوك، مؤكداً قرار حكومة ناورو الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية، وفي تايبيه أكدت تايوان أيضاً قطع العلاقات مع ناورو.

واتهمت تايوان الصين الاثنين باستقطاب ناورو من خلال حوافز اقتصادية، وقال مساعد وزير الخارجية التايواني تيين شونغ - كوانغ خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان قرار ناورو «الصين عملت بنشاط مع السياسيين في ناورو واستخدمت المساعدات الاقتصادية لحمل البلاد إلى تغيير الاعتراف الدبلوماسي».



ذكرت صحيفة الخليج أن الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينغ - تي، قد شكر الولايات المتحدة الاثنين، على «دعمها القوي للديمقراطية التايوانية» خلال اجتماعه مع وفد أمريكي غير رسمي في تايبيه.

وبعد يومين على انتخابه رئيساً في نهاية حملة اتسمت بضغوط متزايدة من الصين، قال لاي «أنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوي للديمقراطية التايوانية» معتبراً أن هذا «يظهر الشراكة الوثيقة والقوية بين تايوان والولايات المتحدة».

وقال رئيس تايوان للوفد الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين إنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الدعم لبلاده.



لفتت صحيفة الاتحاد إلى تأكيد وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن بريطانيا سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز إف 35 بي وطائرات استطلاع. وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الحلف.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في مقتطفات نشرتها وزارة الدفاع من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم في لانكستر هاوس " أستطيع أن أعلن اليوم أن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة".

فيما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن مناطق عديدة بالولايات المتحدة شهدت مستوى خطيرا من درجات الحرارة المنخفضة وصلت إلى حد التجمد عطلت جميع أوجه الحياة تقريبا بدءا بالحملات الانتخابية وحتى الفعاليات الرياضية وحركة السفر. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية في نشرتها الأحد أن كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ضربت الولايات المتحدة قادمة من كندا مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.



وقالت صحيفة البيان إنه يُنتظر أن يضرب الإعصار المداري "بلال" صباح اليوم الاثنين جزيرة ريونيون الفرنسية التي باتت في حالة تأهب قصوى، في حين لزم سكانها منازلهم مع توقّع السلطات أن تصل سرعة الرياح إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وأطلق حاكم هذه المنطقة الواقعة في المحيط الهندي والتي تضم نحو 870 ألف نسمة، الإنذار الخاص بالأعاصير، وهو أعلى مستوى من التحذير ويؤشر إلى أنّ ثمة "خطراً وشيكاً".

وأمرت الجزيرة السكان بلزوم المنازل، حتى أن خدمات الإغاثة والأمن التزمت بالقرار.

وقال الحاكم، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو قرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2,00 بتوقيت غرينتش)، "سندخل المرحلة الصعبة (...)، مرحلة يكون فيها الإعصار في ذروة نشاطه والتي تتسم بالخطورة الأكبر".

واشتدت حدّة الإعصار المداري ليل الأحد الاثنين، وتدهورت الأوضاع في الجزيرة مع هطول أمطار غزيرة غمرت بعض الطرق.