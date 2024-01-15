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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحلام: أفكر بتقديم ألبوم مصري.. وفنان شهير يعرض مشاركته في دويتو

احلام
احلام

كشفت الفنانة أحلام عن عزمها تقديم ألبوم يتضمن أغاني مصرية فقط ، وذلك فى إحدي حلقات برنامج “ أحلام ألف ليلة وليلة ” .

وقالت أحلام : أفكر فى تقديم ألبوم مصري ، خلال الفترة القادمة لأول مرة . 

فيما عرض عليها الفنان هاني شاكر الذى كان ضيف أحدث حلقات البرنامج أن يشاركها فى تقديم دويتو .

@abudhabitv النجمة #أحلام تفكر بإطلاق ألبوم مصري وضيفها الفنان #هاني_شاكر يشجعها، ويطلب منها تقديم ديو معه.. شاهدوا الحلقة كاملة من برنامج #أحلام_ألف_ليلة_وليلة ♬ original sound - قناة أبوظبي

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وكانت قد وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة لفنان العرب محمد عبده بعد حفله بمناسبة يوبيله الماسي على المسرح  في بوليفارد الرياض.

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع X: "الله الله يا أبو نوره يا كبير.. شكرا من القلب على تكريم الموسيقار ناصر الصالح كما أتمنى له ليلة خاصة لتكريم مسيرته العظيمة في التلحين، مش غريبة عليك يا أبو نوره، مدرسة ونتعلم منها كل يوم ربي يطول بعمرك ويحميك".

الفنانة احلام الفنان هاني شاكر الفنانة الاماراتية أحلام ألف ليلة وليلة امارات

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