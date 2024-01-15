أحلام: أفكر بتقديم ألبوم مصري.. وفنان شهير يعرض مشاركته في دويتو

كشفت الفنانة أحلام عن عزمها تقديم ألبوم يتضمن أغاني مصرية فقط ، وذلك فى إحدي حلقات برنامج “ أحلام ألف ليلة وليلة ” .

وقالت أحلام : أفكر فى تقديم ألبوم مصري ، خلال الفترة القادمة لأول مرة .

فيما عرض عليها الفنان هاني شاكر الذى كان ضيف أحدث حلقات البرنامج أن يشاركها فى تقديم دويتو .

وكانت قد وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة لفنان العرب محمد عبده بعد حفله بمناسبة يوبيله الماسي على المسرح في بوليفارد الرياض.

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع X: "الله الله يا أبو نوره يا كبير.. شكرا من القلب على تكريم الموسيقار ناصر الصالح كما أتمنى له ليلة خاصة لتكريم مسيرته العظيمة في التلحين، مش غريبة عليك يا أبو نوره، مدرسة ونتعلم منها كل يوم ربي يطول بعمرك ويحميك".