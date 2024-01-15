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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. هيئة شؤون الحرمين تطلق مشروعا عالميا لتعليم القرآن الكريم

شؤون الحرمين
شؤون الحرمين

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، عن توفير "مقرأة الحرمين الشريفين"، لتعليم كتاب الله عز وجل.

ووفقا لوكالة وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المقرأة تعد مشروعا عالميا لتعليم القرآن الكريم للمسلمين في شتى أنحاء العالم، عبر أحدث تقنية تتيح للمستفيد تصحيح التلاوة، وإتقان التجويد، وإتمام الحفظ والمراجعة ما بعد الحفظ.

وتتوفر المقرأة بـ (6) لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردو والإندونيسية والملاوية والهوساوية، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل على أيدي معلمين مجازين في علم القراءات الـ10 المتواترة على مدار الساعة عبر تطبيقهم الموحد (مقرأة الحرمين).

كما تتضمن المقرأة العديد من برامج المواد التعليمية المتاحة، ومنها تصحيح التلاوة، والحفظ، والمراجعة، وشرح أحكام التجويد، ومبادئ القراءات، وجلسات التلاوة، والمتابعة التعليمية، وحلقات البث المباشر.

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