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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسماعيل يوسف: ما حدث في مباراة مصر وموزمبيق جرس إنذار

صدى البلد

أكد إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق أن بداية منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، كانت جرس إنذار.


وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بداية منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا صدمت الجماهير، وكان يجب أن نستغل بدايتنا الجيدة في المباراة، لكننا لم نفعل ذلك".


وأضاف: "مستوى منتخب مصر تراجع في المباراة، والبداية في البطولة غير مقنعة، وهذا جرس إنذار، اليوم درس قاسي للغاية للمدرب واللاعبين".


وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته قائلًا: "كان يجب أن نحترم منتخب موزمبيق، وأن نحسم المباراة مبكرًا بعد التقدم في النتيجة خلال أول الخمس دقائق الأولى".

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