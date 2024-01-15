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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: تشكيل المنتخب أمام موزمبيق كان لإرضاء الجماهير

صدى البلد

أعرب محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن استياءه من التشكيل الذي دخل به روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر مباراة موزمبيق في كأس إفريقيا.


وقال محمد يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد هاني ومحمد حمدي لم يحصلا على المساعدة من لاعبي خط الوسط والأجنحة".


وأضاف: "استحواذ منتخب مصر على الكرة كان بنفس النسق، ولم يكن به اختلاف، وأيضًا وسط ملعب منتخب مصر كان به أخطاء أكثر من خط الدفاع".


وتابع: "صحيح أن الهدف الأول كان بخطأ من المدافعين وخصوصًا أحمد حجازي، ولكن يجب على روي فيتوريا أن يقوم بتعديل تشكيل اللاعبين في خط الوسط".


وأكمل: "يجب على لاعب خط الوسط المدافع أن ينضم لخط الدفاع، ويساهم في عدم منح المساحات للمنافس.. أيضًا التبديلات كانت يجب أن تكون مبكرة أكثر من ذلك".


وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "روي فيتوريا دفع بالتشكيل الذي يرضي الجماهير أمام موزمبيق، ولم يدفع باللاعبين الأكثر جاهزية، مثل محمد النني الذي شارك بعد ابتعاده كثيرًا عن المشاركة في المباريات مع أرسنال الإنجليزي".

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