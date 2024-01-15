أنا من يقرر.. مدرب منتخب السعودية يكشف أسباب استبعاد الفرج والغنام والعقيدي

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءً من تصريحات مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"

مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي 🗣️🟢

- أريد لاعبين يقاتلون من أجل هذا المنتخب وبلادهم وليس لمصالحهم الشخصية

- استبعاد نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام جاء بسبب رغبتهم في عدم الانضمام ولست أنا، الفرج في أول معسكر قال إنه لايريد أن يلعب مباريات ودية، لذلك لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك.

- العقيدي قال لي أنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لم ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى.

- الغنام أخبرني أنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب.