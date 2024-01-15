هاني شنودة: إنسانية موضوع "حالة خاصة" شجعني على الموافقة.. وفن الستينيات والسبعينات اتظلم

كشف المسيقار الكبير هاني شنودة، عن سر موافقته على تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل “حالة خاصة ” ، بعد غياب سنوات طويلة .

وقال هاني شنودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيد بأن تكون عودتي لتقديم موسيقى تصوير للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل " حالة خاصة “، والذي يناقش موضوعا إنسانيا من الطراز الأول.

وتابع الموسيقار هاني شنودة: ما شجعني على الموافقة على وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة ، وهو أنهم حصلوا في البداية على حقوق 5 أغاني من تقديم فرقة المصريين ، وكثير من الفن في مصر الذي قدم في فترتي الستينيات والسبعينات تعرض للظلم ، حين تحول الأمر بعد ذلك الى ديجيتال ، وضاعت تلك الكنوز .

واستكمل هاني شنودة حديثه قائلاً: وجود 5 أغاني لفرقة المصريين سوف يسمعها المشاهد في العمل ، شجعني على الموافقة ، وبعد ان عرضوا علي تقديم الموسيقى التصوير قلت لهم " ولما لا " ، وبدأت في الإعداد للعمل .

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

ويعرض لطه الدسوقي حاليا فيلم “فوي فوي فوي” بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.