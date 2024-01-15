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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة: التعامل بسعر الصرف اليومي بالفنادق المصرية

فندق ارشيفي
فندق ارشيفي

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا موجها لجميع الفنادق المصرية وذلك لمحاسبة النزلاء والرواد المصريين على سعر الإقامة طبقا لسعر الصرف اليومي المعلن من البنك المركزى.

 

ونوهت الوزارة، الإلتزام بمحاسبة النزلاء والرواد المصريين فيما يخص أسعار الإقامة طبقا لسعر الصرف اليومي المعلن من البنك، وعدم محاسبتهم بأى أسعار تخالف ذلك. 


جاء ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظمي لها، وماتلاحظ مؤخرا من عدم اتباع بعض المنشآت الفندقية للقواعد الرسمية المنظمة لإستبدال العملة الأجنبية مع النزلاء فيما يتعلق بإحتساب سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري فيما يخص أسعار الإقامة. 


ونبهت الوزارة بمحاسبة النزلاء والرواد المصريين فيما يخص اسعار الاقامة طبقا لسعر الصرف اليومى الرسمي "المعلن من البنك" ، وعدم محاسبتهم بأى أسعار تخالف ذلك وفى حالة ثبوت مخالفة تلك التعليمات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

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