وسائل إعلام فلسطينية: 54 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن 54 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة.

وفي سياق متصل، عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن مسئولين في غزة، أكدوا أن هناك 70 ألف وحدة سكنية دمّرها الاحتلال كلياً و290 ألفا جزئياً غير صالحة للسكن مُنذ 7 أكتوبر الماضي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة بشأن مساعدة قطاع غزة.