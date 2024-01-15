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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئولون بغزة: 70 ألف وحدة سكنية دمّرها الاحتلال كلياً و290 ألفا جزئياً

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن مسئولين في غزة، أكدوا أن هناك 70 ألف وحدة سكنية دمّرها الاحتلال كلياً و290 ألفا جزئياً غير صالحة للسكن مُنذ 7 أكتوبر الماضي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة بشأن مساعدة قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56% من الاستجابة المطلوبة لدعم ومساعدة الأهالي في قطاع غزة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه ينتظر من المجتمع الدولي، أن يتم تأمين وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، إلى أهالي قطاع غزة.

وأضاف الهباش، أن ما يعيشه قطاع غزة حالياً، هي كارثة إنسانية، مؤكداً أنه تم تدمير أكثر من 70 % من المنازل بقطاع غزة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى إنقطاع الإمدادات.

وأشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن نسبة ما يصل إلى قطاع غزة من احتياجات يومية لا يتعدى 7% من احتياجات القطاع، لافتاً إلى أن الكهرباء مقطوعة عن قطاع غزة منذ 100 يوماً.

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